Суд заочно арестовал блогера Белоцерковскую за фейки о ВС России

Ника Белоцерковская / Фото Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Басманный суд Москвы по просьбе следствия заочно арестовал журналистку и блогера Веронику Белоцерковскую по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях Вооружённых сил РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в суде. Ей грозит заключение под стражу сроком на два месяца с момента ареста. Журналистка объявлена в розыск.

В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ, — говорится в сообщении.

Ей заочно вменяется два эпизода распространения на широкую публику ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды по части 2 статьи 207.3 УК РФ.

13 мая МВД объявило Белоцерковскую в розыск. За дискредитацию ВС РФ женщине грозит до 10 лет лишения свободы. В марте блогер опубликовала несколько постов в социальных сетях, за которые стала одной из первых, против кого возбудили уголовное дело о фейках.

Ранее стало известно, что 24 мая Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение фейков, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям. Согласно нововведению, регистрация СМИ может быть признана недействительной на основании требований генерального прокурора РФ или его заместителей в случае распространения недостоверной общественно значимой информации, включая информацию об использовании Вооруженных сил РФ и работе госорганов РФ за рубежом.