Суд вынес приговор троим жителям Екатеринбурга по делу АУЕ

https://static.news.ru/photo/d7985306-f298-11ea-9bf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор жителям Екатеринбурга — Николаю и Наталье Бабарика и Артёму Зуеву — по делу об организации в соцсетях паблика сообщества АУЕ (запрещено в РФ). Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

В своём Telegram-канале он уточнил, что Николай Бабарика и Артём Зуев получили реальные сроки — семь лет и три года и девять месяцев лишения свободы соответственно. Наталья Бабарика осуждена на четыре года условно.

Екатеринбуржцам были предъявлены обвинения в призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе АУЕ и возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам правоохранительных органов (ч.2 ст.280, ч.2 ст.282, ст.282.1 УК РФ). Николай Бабарика и Артём Зуев признали свою вину, Наталья Бабарика — нет.

Ранее NEWS.ru писал, что по версии следствия, чета Бабарика создала паблик АУЕ во «ВКонтакте» в 2011 году, а Зуев вёл в соцсети группу, торгующую сувенирами, оформленными в духе воровской романтики. Обвинение просило приговорить фигурантов дела к лишению свободы на сроки от четырёх до восьми лет.