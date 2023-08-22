SHOT: суд вынес приговор по «арбузному делу» двухлетней давности

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/АГН «Москва»

Антон Котов (справа) в зале Пресненского районного суда

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы дезинфектора Антона Котова, из-за которого в сентябре 2021 года отравились арбузом бабушка с внучкой в Москве, сообщает SHOT. Уточняется, что 41-летний мужчина признан виновным по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Трагедия произошла в сентябре 2021 года. Семья из четырёх человек отравилась арбузом, купленным в «Магните». В результате скончались бабушка и внучка-подросток. Спустя несколько дней арестовали сотрудника, проводившего работы по дезинфекции помещения, Антона Котова, который якобы допустил передозировку яда от тараканов.

Желая снизить объем своей работы, мужчина потребовал представителя магазина покинуть помещение и обработал торговый зал с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузами без упаковки, — приводит доводы обвинение SHOT.

После случившегося гендиректор Областного центра дезинсекции Дмитрий Кутьев назвал правильными действия сотрудника, обработавшего арбузы в «Магните» средством для уничтожения насекомых. По его словам, это не могло стать причиной отравления россиянок, а дезинфицирующее вещество цигатрин используется для этих целей более пяти лет

Позже дезинфекториз Екатеринбурга Александр Возжаев на видео специально отравил арбуз ядом от тараканов и съел его часть, чтобы проверить версию о смерти двух человек в Москве. Он также считает, что этим средством отравиться невозможно.