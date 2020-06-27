Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

https://static.news.ru/photo/cd595c90-b93c-11ea-bd47-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело о краже имущества гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса на 70 млн рублей было возвращено в прокуратуру, сообщает ТАСС.

Одинцовский городской суд Московской области вернул уголовное дело областному прокурору для устранения допущенных нарушений, — цитирует агентство сообщение адвоката одного из фигурантов.

Он добавил, что претензии суда заключаются в том, что обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличено, его невозможно идентифицировать. Это делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает доверителей возможности полноценно защищаться.

Отмечается, что основным фигурантом дела является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков.

Ранее сообщалось, что дело по статье «Мошенничество» было возбуждено против Сучкова в 2016 году. Как считает полиция, Сучков завладел швейцарской компанией SFO Concept AG, которая строила для Чубайса гигантскую дачу в подмосковном Переделкино. После строительства владелец компании попросил Чубайса доплатить за строительство, однако тот обратился в полицию. Mash утверждает, что за компанией SFO Concept AG первоначально стоял сам Анатолий Чубайс.

Как писал NEWS.ru, Илья Сучков, предположительно, обманувший Анатолия Чубайса вышел из СИЗО. По версии следствия, преступление он совершил, войдя в доверие к главе «Роснано».