Суд в Москве отпустил из СИЗО бывшего партнёра Фургала

https://static.news.ru/photo/514bcbae-f359-11ea-ab77-fa163e074e61_660.jpg Николай Мистрюков Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Басманный суд столицы принял решение о смягчении меры пресечение бывшему деловому партнёру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Он признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение сотрудничестве.

По словам пресс-секретаря Ирины Морозовой, теперь экс-партнёр до 18 октября будет находиться под домашним арестом.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Заседание прошло в закрытом режиме, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru, писал, что Фургалу продлён срок ареста до 9 декабря. Его адвокаты подали апелляцию. По их мнение, решение суда необоснованно, немотивированно и грубо нарушает уголовно-процессуальное законодательство.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Его обвиняют в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 и ст. 30, 33 УК РФ), которые были совершены в 2004–2005 годах. Экс-губернатор виновным себя не признаёт. В регионе регулярно проходят акции протеста в его поддержку.

Согласно показаниям Мистрюкова, Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на двух хабаровских бизнесменов — Олега Булатова и Александра Смольского.