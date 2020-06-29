Суд в Кемерово арестовал активистов, снявших нарушение ПДД экс-полицейским

https://static.news.ru/photo/94b7c184-ba17-11ea-b1a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Кемеровской области арестовал на два месяца двоих местных активистов, которые сняли нарушавшего правила дорожного движения пенсионера МВД. Мужчинам инкриминируют хулиганство.

Фигурантам уголовного дела, возбуждённого по ст.213 ч.2, грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Одному из них сейчас 32 года, другому — 38 лет.

Ещё один 28-летний участник тех событий пока проходит в качестве свидетеля.

Все трое мужчин — Максим Лаврентьев, Анатолий Садовин и Сергей Каменский (по другим данным — Каменских) — являются активистами движения «Не будь инертным», передаёт «Медиазона».

По версии следствия, в апреле 2020 года активисты увидели, что 52-летний водитель припарковал свой автомобиль в неположенным месте. Они вызвали полицию и «стали провоцировать мужчину на конфликт».

При этом, как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, после прибытия наряда мужчины продолжали «вести себя агрессивно» и распылили в газ в лицо автовладельцу и его жене. У экс-полицейского впоследствии выявили ожоги роговицы глаза.

Как утверждают в надзорном ведомстве, водитель действительно нарушил ПДД, однако к моменту происходящего на него уже был составлен протокол.

Между тем движение «Не будь инертным» опубликовало видеоролик, из которого следует, что газ из баллончика был применён после того, как бывший сотрудник МВД после вопроса о причине правонарушения силой отобрал у активистов камеру. Мужчины попытались забрать у него своё имущество и вызвали полицию.

По некоторым данным, инцидент произошёл около здания управления ФСБ по Кемерово.

Активисты были задержаны 27 июня. Местное управление Центра «Э» провело обыски, из квартир изъяли компьютеры, диски, флешки и телефоны. При этом, чтобы проникнуть в жилище, у одного из фигурантов дела пожарной лестницей разбили окно.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданин России, находясь в белорусской столице в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду на чужой спорткар Lamborghini Aventador. Это он сделал в знак протеста из-за социального неравенства.