Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста 4 фигурантам дела Фургала

https://static.news.ru/photo/866ef114-c2ab-11ea-8b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы на следующей неделе рассмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову и Андрею Палею.

В суд поступило ходатайство о продлении ареста бывшему депутату Хабаровской краевой думы, директору компании «Дальпромснаб» Николаю Мистрюкову, инспектору службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марату Кадырову, неработающему Андрею Карепову и гендиректору ООО «Альтеза» Андрею Палею, — сообщила пресс- секретарь суда Ирина Морозова.

По её словам, следствие ходатайствует о продлении ареста четверым фигурантам этого дела. Заседание пройдёт на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Булатов был партнёром Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания Фургала. По его словам, губернатора Хабаровского края могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело.

Как писал NEWS.ru, суд постановил избрать Фургалу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 сентября 2020 года. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Борис Кожемякин намерен обжаловать решение Басманного суда Москвы о заключении под стражу своего подзащитного — губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах.