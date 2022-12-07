Суд признал незаконной отметку в военном билете за отказ ехать в зону СВО Адвокат Чиков: суд признал незаконной запись «склонен ко лжи и обману» в военном билете десантника за отказ ехать в зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

2-й Западный окружной военный суд удовлетворил иск бывшего рязанского десантника Захара Кукареко о постановке печати в военный билет «Склонен к предательству, лжи и обману», сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков. По его словам, теперь молодому человеку должны выдать новый документ.

Суд признал действия командования войсковой части 41450 незаконными и обязал военный комиссариат по месту жительства истца выдать новый документ, — написал Чиков.

Как рассказал адвокат, изначально дело рассматривалось в Рязанском гарнизонном военном суде — туда Кухаренко подал иск после того, как он отказался воевать в зоне проведения СВО. Однако, как пояснил Чиков, в связи с наличием в деле сведений, составляющих государственную тайну, его передали для рассмотрения в первой инстанции во 2-й Западный окружной военный суд.

Чиков отметил, что интересы истца представляет адвокат проекта «Военный омбудсмен» Максим Гребенюк.

Ранее Чиков заявил, что практика насильственной доставки сотрудниками полиции призывников в военкоматы незаконна. Таким образом он отреагировал на участившиеся сообщения об облавах на призывников. Юрист также дал им ряд советов по защите прав.