Суд приостановил рассмотрение дела о клевете в отношении Алексея Навального

https://static.news.ru/photo/01398358-e60d-11ea-ac2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московской мировой суд приостановил рассмотрение уголовного дела о клевете в отношении Алексея Навального из-за его болезни. Политику стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 320 уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, приостановлено в связи с болезнью подсудимого, — передаёт инстанция.

Прокуратура попросила рассматривающий дело о клевете суд истребовать из омской больницы информацию о диагнозе Алексея Навального.

Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили, пишет ТАСС.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию. Соратники политика считают, что задержка связана с попыткой скрыть следы присутствия токсинов в организме политика. Диагноз Навального до сих пор неизвестен, однако в больнице Омска заявляли, что сообщили его близким. В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете. 10 августа московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу.

Ранее адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила, что политик не приходил в сознание. По её словам, он всё ещё находится в коме, писал NEWS.ru.