Суд принял жесткое решение против экс-владельца завода в Соликамске Суд заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

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Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева, информирует Telegram-канал Baza. По данным источника, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Недавно Кондрашева объявили в розыск, отметили авторы поста. Вместе с ним по делу проходит еще один бывший акционер завода — Игорь Пестриков. Он также находится в розыске, уточняется в публикации. В деле фигурируют и другие неустановленные лица. По предварительным данным, уголовные дела могут быть связаны с акциями завода.

Суды взыскали основную часть ценных бумаг предприятия в пользу государства и признали его приватизацию незаконной. Ответчиками выступали крупнейшие собственники завода Сергей Кирпичев, Петр Кондрашев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Кондрашев является налоговым резидентом Австрии и проживает в Вене, говорится в сообщении. Следствие может запросить у страны экстрадицию предпринимателя.

Ранее суд заочно приговорил сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина Бориса (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в хищении акций АО «Каршеринг».