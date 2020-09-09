Суд пригрозил карой возмутившимся вердиктом по делу о «кукле Путина»

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Пермский краевой суд счёл давлением и вмешательством в свою деятельность письмо в свой адрес со стороны граждан, возмущённых приговором фигурантам дела о «кукле Путина». Общественники называли вердикт политически мотивированным.

Копию ответа суда в Facebook обнародовал инициатор обращения Александр Зотин. Документ подписан председателем инстанции Натальей Киселёвой.

В ответе гражданам сказано, что «внепроцессуальные обращения не допускаются», а поступившее в суд письмо «является ничем иным, как способом давления на суд, и будет предано гласности путем размещения на официальном сайте суда в сети Интернет». Кроме того, граждан предупредили, что «всякое вмешательство в деятельность судьи преследуется по закону».

18 августа Ленинский районный суд Перми признал виновными в грубом нарушении общественного порядка двух политических активистов. Причиной такого решения стала их публичная акция, проведённая в ноябре 2018 года. Тогда трое местных жителей привязали к фонарю фигуру, похожую на президента России в тюремной робе, сопроводив её надписями «лжец» и «военный преступник Пыня В.В.». В этих действиях следствие усмотрело явное неуважение к обществу и президенту по мотивам политической ненависти или вражды. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как писал NEWS.ru, одного из активистов приговорили к двум годам колонии, другого к году условно, третьего, который снимал видеоролик, оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

Прокуратура посчитала приговор «чрезмерно мягким» и обжаловала его. В свою очередь общественники направили в Генпрокуратуру, краевую прокуратуру и краевой суд обращение, в котором заявили, что Уголовный кодекс создан не для политической борьбы и что «произошедшее подрывает доверие к судьям, веру в правосудие и здравый смысл действующей власти».