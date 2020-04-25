Суд подтвердил незаконный характер сделок бывшего руководства Рост банка

Верховный суд России отклонил кассационные жалобы предпринимателя Михаила Шишханова и других бывших руководителей Рост банка по делу о незаконном внесении 205 млрд рублей в уставной капитал ООО «Рост инвестиции».
Об этом
Судебное разбирательство по делу Рост банка (в настоящее время объединён с банком «Траст») началось в июне 2019 года. Суд отменил две сделки по внесению средств в уставной капитал дочерних предприятий. Руководство банка «Траст» считает, что целью этих сделок был вывод средств из России.
Как писал NEWS.ru, в декабре 2018 года президента Рост банка Артёма Хенкина заочно арестовали по обвинению в финансовых преступлениях. Однако речь шла о деяниях, совершённых Хенкиным во время работы в Росэнергобанке.
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