Суд подтвердил незаконный характер сделок бывшего руководства Рост банка

https://static.news.ru/photo/54238866-87b7-11ea-900c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд России отклонил кассационные жалобы предпринимателя Михаила Шишханова и других бывших руководителей Рост банка по делу о незаконном внесении 205 млрд рублей в уставной капитал ООО «Рост инвестиции».

Об этом сообщает ТАСС. Суд признал доводы заявителей о том, что их действия были законными, противоречащими собранным по делу доказательствам. Ранее кассационные жалобы экс-руководителей Рост банка отклонил арбитражный суд Московского округа.

Судебное разбирательство по делу Рост банка (в настоящее время объединён с банком «Траст») началось в июне 2019 года. Суд отменил две сделки по внесению средств в уставной капитал дочерних предприятий. Руководство банка «Траст» считает, что целью этих сделок был вывод средств из России.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2018 года президента Рост банка Артёма Хенкина заочно арестовали по обвинению в финансовых преступлениях. Однако речь шла о деяниях, совершённых Хенкиным во время работы в Росэнергобанке.