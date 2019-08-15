https://static.news.ru/photo/30277656-bf59-11e9-9490-fa163e074e61_660.jpg Филипп Дельпаль Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство защиты и отправил под домашний арест Филиппа Дельпаля. Он является фигурантом дела Baring Vostok и обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Московским городским судом в отношении Дельпаля изменена мера пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест до 13 октября, — сказала пресс-секретарь суда.

Следователь и прокурор не возражали против изменения ему меры пресечения.

Адвокат Дельпаля Варвара Кнутова рассказала News.ru, что защита просила о любой иной мере пресечения, не связанной с лишением свободы — домашнем аресте или залоге.

Она предположила, что изменение позиции стороны обвинения касательно ареста Дельпаля связаны с поправками в УПК, которые запрещают продление содержания под стражей обвиняемым по экономическим преступлениям, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия. Президент подписал новый закон 2 августа.

Также Кнутова сообщила о состоянии своего подзащитного.

Он спокоен и удовлетворён. Его освободили из-под стражи в зале суда. Будет проживать в московской квартире, которую ему купила жена, — сказала она.

Адвокат надеется, что остальных фигурантов дела Baring Vostok в связи с изменившимся законодательством также переведут под домашний арест.

Филипп Дельпаль был заключен под стражу в феврале 2019 года. Позже эта мера пресечения неоднократно продлевалась. В последний раз Басманный суд продлил арест Дельпаля 9 июля сроком ещё на три месяца, то есть до 13 октября.

Уголовное дело против Baring Vostok было возбуждено в феврале. Следствие считает, что фонд участвовал в схеме похищения 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. рублей.

Ранее News.ru писал о том, что суд продлил домашний арест Калви.