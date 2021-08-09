Суд отправил за решётку экс-зампрокурора Свердловской области

Бывшего заместителя главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Признать Бусылко виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказал судья.

Другой фигурант дела — бывший заместитель прокурора региона Дмитрий Чуличков — получил девять лет колонии строгого режима. Суд также лишил их званий полковника юстиции и старшего советника юстиции соответственно.

Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в размере 1,8 млн рублей (из них 1 млн рублей предназначался ему лично) от адвоката бизнесмена Виталия Трухина. Чуличков, по версии следствия, получил 500 тысяч рублей, ещё 500 тысяч он должен был получить позже. Взамен Трухин рассчитывал на отмену постановления о прекращении дела, в котором он проходил потерпевшим.

Ранее по подозрению во взяточничестве сотрудники ФСБ задержали прокурора Сызрани Вадима Фeдорина. Отмечается, что вознaграждение предназначалось за содействие в расследовании уголовного дела.