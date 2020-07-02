Суд отменил приговор экс-чиновнику Минобороны по делу о крупной взятке

https://static.news.ru/photo/8749471a-bc89-11ea-9dfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стало известно об отмене приговора в отношении бывшего директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максима Куксина. Решение вынес Московский городской суд. Экс-чиновник был осуждён на 10 лет колонии за получение взятки в размере около 12 млн рублей.

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского районного суда города Москвы в отношении Куксина М. А., направил дело на новое рассмотрение в районный суд, — рассказали ТАСС в пресс- службе суда.

Куксину также изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Экс-сотрудник оборонного ведомства был осуждён по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие полагало, что Куксин вымогал у подчинённого ему начальника отдела департамента деньги, угрожая не назначить его на должность, а также создать сложности в работе и даже уволить.

Обвинение основывалось на свидетельских показаниях Юрия Ефимова — начальника второго отдела военно-экономического обоснования стоимости вооружения, военной и специальной техники Минобороны РФ, который и передал Куксину более 11 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре сотрудника Минобороны, занимавшие руководящие должности в ведомстве, арестованы за взятки при строительстве и ремонте объектов в Петербурге и Ленобласти. Сотрудники 103-го отдела Госстройнадзора министерства подозреваются в организации преступного сообщества, которое получило от коммерсантов за положительные заключения более 9 млн рублей взяток.