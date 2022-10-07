Суд отклонил требование адвоката Яшина о прекращении уголовного дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Яшин

Басманный суд Москвы отклонил требование адвокатов оппозиционера Ильи Яшина о признании незаконным возбуждения уголовного дела в адрес подзащитного. В Telegram-канале политика сообщается, что судья проигнорировала аргументы стороны защиты. Яшин призвал прекратить уголовное преследование по статье 280.3 Уголовного кодекса (УК) РФ о дискредитации ВС России.

Басманный суд сегодня отклонил требование адвокатов Ильи Яшина о признании возбуждения уголовного дела незаконным в связи с отсутствием состава преступления. Судья мрачно проигнорировала аргументы защиты, но заседание все равно превратилось в политическую трибуну, — говорится в Telegram-канале оппозиционера.

Сам политик призвал прекратить уголовное дело, указав на его незаконность.

Мое уголовное дело должно быть немедленно прекращено. Найдите в себе мужество, ваша честь, и примите такое решение, — приводится цитата Яшина.

В сентябре Басманный суд Москвы продлил арест до 12 ноября Яшину, который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России. Адвокат обвиняемого тогда заявил о намерении обжаловать это решение. Политик был арестован в середине июля. Суд изначально отправил Яшина под стражу до 12 сентября. Адвокат Яшина обещал оспорить решение суда, назвав избранную меру пресечения «необоснованной и жесткой».