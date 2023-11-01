Суд отказался заочно арестовать вокалистку Pussy Riot Суд отказался привлечь Толоконникову из Pussy Riot за оскорбление чувств

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Надежда Толоконникова

Бабушкинский суд Москвы отказался заочно арестовать одну из основательниц и вокалистку панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по делу об оскорблении чувств верующих, передает ТАСС. Основанием для возбуждения дела стали некоторые ее публикации в соцсетях.

Бабушкинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании в отношении Н. А. Толоконниковой меры пресечения в виде заочного заключения под стражу. Суд оставил ходатайство без удовлетворения, — сказали в пресс-службе.

Следственный комитет РФ ранее потребовал арестовать Толоконникову заочно. Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Толоконникову в розыск.

Проверку публикаций Толоконниковой следователи начали еще в 2022 году. Сама она в тот момент находилась за пределами России и, по словам ее адвоката, в страну возвращаться не собиралась. 34-летняя иноагент по сей день проживает за пределами РФ. В 2012–2013 годах Толоконникова отбывала реальный срок заключения после скандального выступления Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве. Данная акция и послужила основанием для внесения в УК РФ статьи об оскорблении чувств верующих.