Суд освободил фигурантов дела Майкла Калви из-под домашнего ареста

https://static.news.ru/photo/701ce976-24f7-11eb-81bf-fa163e074e61_660.jpg Филипп Дельпаль Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд РФ освободил из-под домашнего ареста фигурантов дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также снял арест с их имущества.

Отказать в ходатайстве заместителя генерального прокурора Гриня о продлении ареста имущества, — цитирует ТАСС решение Верховного суда.

Таким образом, арест был снят с квартир в Москве, принадлежащих супруге обвиняемого Филиппа Дельпаля, а также матери обвиняемого Ивана Зюзина. Кроме того, суд снял арест с двух мотоциклов, которые ещё один фигурант дела Максим Владимиров продал незадолго до возбуждения уголовного дела.

Суд мотивировал решение о снятии ареста тем, что потерпевшие по уголовному делу отказались от имущественных требований. Также ранее суд переквалифицировал действия обвиняемых с мошенничества на растрату, что также повлияло на решение вышестоящей инстанции.

Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, он был акционером ПКБ — компании, которая взяла кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд рублей, при этом долг решили вернуть через отступные, 59,9% акций IFTG. Пакет оценили в 3 млрд рублей, тогда как следствие считает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

В декабре 2019 года всем фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции. По окончательной версии следствия, Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».

Как сообщал NEWS.ru, уголовное дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви будет рассмотрено по существу Мещанским судом Москвы.