Дело Майкла Калви направили в Мещанский суд Москвы

https://static.news.ru/photo/19a0949a-24f1-11eb-9131-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело о растрате 2,5 млрд рублей в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви будет рассмотрено по существу Мещанским судом Москвы.

Соответствующее решение принял Верховный суд России, передаёт ТАСС.

Направить дело по подсудности в Мещанский суд Москвы, — постановил судья.

Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, он был акционером ПКБ — компании, которая взяла кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд рублей, при этом долг решили вернуть через отступные, 59,9% акций IFTG. Пакет оценили в 3 млрд рублей, тогда как следствие считает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

В декабре 2019 года всем фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Их действия переквалифицировали с мошенничества на растрату в крупном размере, кроме того было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».

Ранее NEWS.ru писал о том, что основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви останется под домашним арестом до 13 ноября. Соответствующее постановление вынес апелляционный суд в Москве.