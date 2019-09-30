https://static.news.ru/photo/40f464ea-e37f-11e9-8f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова. Он обвиняется в нападении на полицейского на митинге 27 июля. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Постановление Басманного суда оставлено без изменения, жалоба защиты без удовлетворения, — сказал пресс-секретарь суда.

Чирцов обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти. По версии следствия, на митинге 27 июля молодой человек толкнул полицейского двумя руками в грудь, чем причинил ему физическую боль. Позже его объявили в международный розыск. Чирцова задержали в Минске 28 августа местные местные правоохранители, заявив, что ему необходимо вернуться в Россию. 3 сентября Басманный суд отправил его в СИЗО до 2 ноября.

Ранее News.ru писал о том, что суд освободил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло.