Суд оштрафовал Венедиктова за нарушение закона об иноагентах Суд оштрафовал Венедиктова на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Венедиктов

Суд в столице признал экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) виновным в нарушении деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Журналисту придется выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.

Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы <...> Венедиктов Алексей Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иноагента) и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Савеловский районный суд оштрафовал кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 40 тысяч рублей. Отмечается, что его признали виновным в нарушении деятельности иноагента.

До этого в Савеловский суд Москвы поступил административный протокол в отношении рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Из карточки на сайте суда следует, что исполнителя обвиняют в непредоставлении отчетов о его деятельности (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).