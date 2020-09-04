Суд арестовал женщину и её сожителя, обвиняемых в истязании ребёнка

https://static.news.ru/photo/8769b82a-ef9b-11ea-b887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд арестовал Тамару Калмуратову и Александра Пельцера, обвиняемых в истязании двухлетней дочери женщины.

Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 ноября, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что СК возбудил уголовное дело после того, как ребёнок оказался в больнице с травмой головы. По версии следствия, 22-летний подозреваемый в квартире одного из домов в Василеостровском районе с 24 июля по 3 сентября избивал дочь своей сожительницы. 3 сентября девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмой головы, сейчас ей оказывается помощь.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет России начал расследование в отношении 34-летнего жителя столицы, который один воспитывает детей после того, как его жена умерла. Мужчину подозревают в том, что он на протяжении шести лет издевался над своими 14-летней и 7-летней дочками, а также над 9-летним сыном.