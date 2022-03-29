Студенты назвали желаемую зарплату после окончания вуза

Большинство российских студентов надеются после окончания вуза получать зарплату в размере от 50 до 70 тысяч рублей. Такие цифры назвали 44% опрошенных. Об этом свидетельствует исследование центра «Зарплата.ру», сообщает Russia Today.
Ещё 30% респондентов
Также выяснилось, что большинство студентов хотели бы заниматься своим делом (17%), работать в сфере искусства и развлечений (14%), ещё 13% - в IT сфере. Меньше всего молодёжь интересует работа в сфере услуг — 2%.
Также опрос показал, что 68% молодых людей уже имеют работу. Большинство из них заняты в сфере образования и науки — 13%, маркетинге и PR — 10%, в медицине, IT и сфере услуг — по 9%, в бухгалтерии и финансовой сфере, а также среди рабочего персонала — по 7%.
Опрос прошёл среди граждан в возрасте от 18 до 22 лет.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в РФ. Так, руководителю сельхозпроизводства в Ярославле предлагают зарплату до 200 тысяч рублей в месяц, кандидат должен иметь высшее агрономическое образование, а также опыт работы в открытом грунте не менее шести лет.
Начальнику лаборатории в Нижегородской области также предлагают до 150 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен обладать опытом работы на должности руководителя, уметь разбираться в техническом регулировании норм производства, а также знать особенности подбора состава бетона.