Студенты назвали желаемую зарплату после окончания вуза

Большинство российских студентов надеются после окончания вуза получать зарплату в размере от 50 до 70 тысяч рублей. Такие цифры назвали 44% опрошенных. Об этом свидетельствует исследование центра «Зарплата.ру», сообщает Russia Today.

Ещё 30% респондентов рассчитывают на ежемесячный заработок не менее 40 тысяч рублей. При этом 10% участников опроса заявили, что им неважен уровень дохода и они согласны на любой заработок.

Также выяснилось, что большинство студентов хотели бы заниматься своим делом (17%), работать в сфере искусства и развлечений (14%), ещё 13% - в IT сфере. Меньше всего молодёжь интересует работа в сфере услуг — 2%.

Также опрос показал, что 68% молодых людей уже имеют работу. Большинство из них заняты в сфере образования и науки — 13%, маркетинге и PR — 10%, в медицине, IT и сфере услуг — по 9%, в бухгалтерии и финансовой сфере, а также среди рабочего персонала — по 7%.

Опрос прошёл среди граждан в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в РФ. Так, руководителю сельхозпроизводства в Ярославле предлагают зарплату до 200 тысяч рублей в месяц, кандидат должен иметь высшее агрономическое образование, а также опыт работы в открытом грунте не менее шести лет.

Начальнику лаборатории в Нижегородской области также предлагают до 150 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен обладать опытом работы на должности руководителя, уметь разбираться в техническом регулировании норм производства, а также знать особенности подбора состава бетона.