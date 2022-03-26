Названы самые высокооплачиваемые вакансии в РФ

Руководителю сельхозпроизводства в Ярославле предлагают зарплату до 200 тысяч рублей в месяц, кандидат должен иметь высшее агрономическое образование, а также опыт работы в открытом грунте не менее шести лет. Работодатель также уточнил, что соискатель должен уметь руководить коллективом, сообщает «Газета.Ru».

Доход до 150 тыс. рублей доступен наладчику станков с ЧПУ на заводе в Самаре. Кандидату необходимо иметь среднее специальное образование и стаж не менее 1 года. Работодатель также готов рассмотреть кандидатов без опыта с последующим обучением профессии и присвоением разряда. Компания проводит бесплатное обучение смежным профессиям, — пишет издание.

Начальнику лаборатории в Нижегородской области также предлагают до 150 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен обладать опытом работы на должности руководителя, уметь разбираться в техническом регулировании норм производства, а также знать особенности подбора состава бетона.

Ранее количество вакансий в России сократилось в среднем на 11 процентных пунктов. При этом в некоторых отраслях число предложений о работе выросло. Это относится к сельскому хозяйству, добыче ресурсов, промышленности и ретейлу.