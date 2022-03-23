SuperJob: число вакансий в РФ снизилось в среднем на 11 процентных пунктов

Количество вакансий в России сократилось в среднем на 11 процентных пунктов, такую оценку дал сервис SuperJob, ознакомившись с итогами третьей недели марта, пишет Lenta.ru. При этом в некоторых отраслях число предложений о работе выросло. Это относится к сельскому хозяйству, добыче ресурсов, промышленности и ретейлу.

По данным аналитиков, рекрутинговая активность работодателей на рынке труда сократилась мало — на три процентных пункта.

В нескольких отраслях экономики число вакансий стало больше: в сельском хозяйстве прирост составил 25%. В SuperJob это связали с сезонным трендом: аграриям и животноводам требуются работники, агрономы, ветеринары, мастера по ремонту и обслуживанию техники.

На 10% больше вакансий разместили работодатели из сектора добычи сырья. Прирост продемонстрировали промышленность и производство, а также ретейл, здесь количество вакансий выросло на 2%.

Наиболее заметное снижение уровня вакансий (минус 40%) показал сам рекрутинг. Самыми востребованными остаются профессионалы с опытом антикризисного управления, а также HR-специалисты с большим стажем работы. Ассистенты компаний стали менее необходимы. Меньше стало и предложений для соискателей без опыта.

От 9 до 14% снизилось число предложений о работе в таких сферах, как консалтинг, спорт, индустрия красоты, маркетинг и реклама, бухгалтерия, финансы и аудит, медицина и фармацевтика. В сфере IT, связи и телекоммуникаций уровень снижения составил 4%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России намерено направить 40 млрд рублей на поддержку занятости населения. По его словам, больше половины этой суммы пойдёт на создание временных вакансий для граждан, которые могут быть уволены.