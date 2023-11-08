Строительный эксперт раскрыл, мог ли Большой сфинкс появиться «из воздуха» Строительный эксперт Васильев: пустынный ветер не мог создать Большого сфинкса

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теория египтолога Фарука Эль-База о «естественном» появлении Большого сфинкса логична, так как основной материал скульптуры — известняк или обломочная горная порода с малой прочностью, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. При этом он подчеркнул, что эрозия способна создать лишь общие очертания, но дальнейшая детализация проводилась древними мастерами.

Собеседник отметил, что стоит учитывать и географические особенности расположения Большого сфинкса: в пустыне постоянно дует ветер со средней скоростью от 5 м/с. По его словам, благодаря чему направленный поток воздуха с абразивными частицами в виде песка и камешков непрерывно воздействовал на монолит.

Основной материал статуи — известняк. Это обломочная горная порода, которая имеет малую прочность и легко поддается механическому воздействию. Разумеется, эрозия могла «создать» лишь общие очертания фигуры. Дальнейшую детализацию — выдалбливание носа, глаз, рта, лап — провели уже сами египтяне в соответствии со своими религиозными представлениями, — добавил Васильев.

Васильев напомнил, что в лице статуи, по мнению ряда исследователей, увековечен облик похороненного в гробнице фараона Хефрена жителя Древнего Египта, хотя тело погребенного внутри пирамиды не нашли. Форма туловища, вероятнее всего, позаимствована у кошки.

Эрозия могла «создать» лишь общие очертания фигуры. Выдалбливание носа, глаз, рта, лап провели сами египтяне в соответствии со своими религиозными представлениями. В лице статуи, по мнению некоторых ученых, угадываются черты похороненного в гробнице фараона Хефрена, хотя тело фараона не нашли. Форма туловища, вероятнее всего, подсказана внешним обликом кошки. Для египтян это животное было священным и покровительствовало умершим после перехода в иной мир, — подытожил Васильев.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала материал о новой версии появления Большого сфинкса в Египте. В статье говорится, что древний монумент «создан» благодаря воздействию ветров на скалу, а не руками египтян.

Также сообщалось, что по пирамиде Хеопса благодаря ученым из Гарварда теперь может прогуляться любой желающий. Власти Египта не открыли ее для туристов, просто чиновники и археологи из Египта и США полностью оцифровали коридоры пирамиды и создали 3D-модель.