Учёные из Гарварда создали тур по пирамиде Хеопса для всех желающих

Фото: © Philippe Bourseiller / Global Look Press

По пирамиде Хеопса благодаря учёным из Гарварда теперь может прогуляться любой желающий. Власти Египта не открыли её для туристов, просто чиновники и археологи из Египта и США полностью оцифровали коридоры пирамиды и создали её 3D-модель, говорится на сайте «Внутри Великой пирамиды».

Это внутренние три камеры пирамиды Хеопса, также известной как Великая пирамида, на плато Гиза. Интерьер пирамиды включает в себя царскую и подземные камеры, а также первоначальный туннель для раскопок. Этот тур был создан на месте следующими людьми: Доктор Ваэль Фати, инспектор Министерства туризма и древностей Эззат Салама, сотрудник Министерства туризма и древностей Люк Холлис. Проект Гизы — создан Гарвардским университетом, — сказано в сообщении.

«Погулять» по пирамиде и ознакомиться с её древними коридорами и артефактами можно с виртуальными информационными табличками на пяти языках: английском, испанском, арабском, китайском и немецком.

Английский художник Бэнкси опубликовал на одной из своих страниц в соцсетях фотографию новых граффити, которые были созданы на стене разрушенного дома в украинском поселке Бородянка. На развалинах артист изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках. Еще одну работу обнаружил ранее в Бородянке британский фотожурналист и репортер Эд Рэм.