Стрипсы из минтая! Обалденная хрустящая рыбка с соусом тартар — вкуснота. Хотите приготовить рыбу так, чтобы даже дети попросили добавки? Эти стрипсы — идеальное решение! Простая в приготовлении, но невероятно вкусная рыба в хрустящей панировке станет любимым блюдом всей семьи. Сочное филе минтая в золотистой корочке прекрасно сочетается с нежным картофельным пюре и пикантным соусом из маринованных огурцов. Готовится быстро, а результат впечатляет — как в лучшем рыбном ресторане, но по домашней цене!

Ингредиенты для стрипсов

  • Филе минтая — 450 г
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Специи для рыбы — 1 ч. л.
  • Мука — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Панировочные сухари — 200 г
  • Растительное масло — для жарки

Для соуса

  • Майонез — 6–7 ст. л.
  • Укроп — 1 веточка
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Маринованные огурцы — 3 шт.

Приготовление

1. Филе нарежьте полосками толщиной 2 см. Посолите, поперчите, приправьте специями для рыбы.

2. Муку, взбитые яйца и сухари выложите в отдельные тарелки. Обваляйте каждый стрипс в муке, затем в яйце и в сухарях.

3. Разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте стрипсы на среднем огне до золотистой корочки (3–4 минуты с каждой стороны).

4. Лук и огурцы мелко нарежьте, укроп порубите. Смешайте с майонезом.

Ранее мы делились рецептом минтая по-царски. Один секрет — и сочный ужин готов!