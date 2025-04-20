Стрипсы из минтая! Обалденная хрустящая рыбка с соусом тартар — вкуснота. Хотите приготовить рыбу так, чтобы даже дети попросили добавки? Эти стрипсы — идеальное решение! Простая в приготовлении, но невероятно вкусная рыба в хрустящей панировке станет любимым блюдом всей семьи. Сочное филе минтая в золотистой корочке прекрасно сочетается с нежным картофельным пюре и пикантным соусом из маринованных огурцов. Готовится быстро, а результат впечатляет — как в лучшем рыбном ресторане, но по домашней цене!
Ингредиенты для стрипсов
- Филе минтая — 450 г
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Специи для рыбы — 1 ч. л.
- Мука — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Панировочные сухари — 200 г
- Растительное масло — для жарки
Для соуса
- Майонез — 6–7 ст. л.
- Укроп — 1 веточка
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Маринованные огурцы — 3 шт.
Приготовление
1. Филе нарежьте полосками толщиной 2 см. Посолите, поперчите, приправьте специями для рыбы.
2. Муку, взбитые яйца и сухари выложите в отдельные тарелки. Обваляйте каждый стрипс в муке, затем в яйце и в сухарях.
3. Разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте стрипсы на среднем огне до золотистой корочки (3–4 минуты с каждой стороны).
4. Лук и огурцы мелко нарежьте, укроп порубите. Смешайте с майонезом.
Ранее мы делились рецептом минтая по-царски. Один секрет — и сочный ужин готов!