Стрипсы из минтая! Обалденная хрустящая рыбка с соусом тартар — вкуснота

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Стрипсы из минтая! Обалденная хрустящая рыбка с соусом тартар — вкуснота. Хотите приготовить рыбу так, чтобы даже дети попросили добавки? Эти стрипсы — идеальное решение! Простая в приготовлении, но невероятно вкусная рыба в хрустящей панировке станет любимым блюдом всей семьи. Сочное филе минтая в золотистой корочке прекрасно сочетается с нежным картофельным пюре и пикантным соусом из маринованных огурцов. Готовится быстро, а результат впечатляет — как в лучшем рыбном ресторане, но по домашней цене!

Ингредиенты для стрипсов

Филе минтая — 450 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Специи для рыбы — 1 ч. л.

Мука — 150 г

Яйца — 3 шт.

Панировочные сухари — 200 г

Растительное масло — для жарки

Для соуса

Майонез — 6–7 ст. л.

Укроп — 1 веточка

Лук репчатый — 1/2 шт.

Маринованные огурцы — 3 шт.

Приготовление

1. Филе нарежьте полосками толщиной 2 см. Посолите, поперчите, приправьте специями для рыбы.

2. Муку, взбитые яйца и сухари выложите в отдельные тарелки. Обваляйте каждый стрипс в муке, затем в яйце и в сухарях.

3. Разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте стрипсы на среднем огне до золотистой корочки (3–4 минуты с каждой стороны).

4. Лук и огурцы мелко нарежьте, укроп порубите. Смешайте с майонезом.

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