«Атаковать туристов в Крыму»: как оппозиционеры превращаются в террористов Бывший депутат Госдумы призвал наносить удары по скоплениям туристов в Крыму

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что он бы атаковал туристов, которые стоят в очередях на КПП по дороге в Крым, так как, по его мнению, «люди знают, на что идут».

Это не первое высказывание Пономарева, вызывающее по меньшей мере оторопь: ведь подобная риторика имеет гораздо больше отношения к терроризму, чем к либеральным взглядам. А именно к либералам причисляют себя большинство оппозиционеров в России, в том числе Пономарев. Но давайте разберемся, что они имеют в виду, что такое либерал на самом деле и как менялось либеральное движение в России на протяжении последних десятилетий. Иными словами — как либералы стали превращаться в сектантов.

Как понимали либерализм раньше

Изначально, в традиционном понимании XIX века, либерал — человек, стоящий на позициях приоритета прав и свобод личности, в том числе (может, и в первую очередь) экономических. Либерал — это тот, кто за свободу выбора мнения, вероисповедания, за свободу предпринимательства. Затертая до дыр, приписываемая Вольтеру фраза «Я не разделяю ваших убеждений, но готов отдать жизнь за ваше право их высказать» — как раз про либерализм.

Но между Вольтером и Ильей Пономаревым, увы, пропасть, заметная даже слепому. Так как же это вышло?

Российский либерал в сегодняшнем понимании, тот самый, который выходил на Болотную площадь в 2012 году, маршировал последнее десятилетие за Навального и свергает власть из кухонь страны, — он, конечно, идейно наследует не Вольтеру, а советскому диссиденту. Тому самому, который в начале 90-х под лозунгами о свободе и правах человека голосовал за Ельцина и распад СССР. Тому самому, который в 70-х на кухнях страны читал самиздат и мечтал о прекращении цензуры.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Есть старая китайская притча, которая гласит: убивший дракона сам становится драконом. Приблизительно это и произошло с либералами 90-х. После смены власти и государственной риторики многие из них пришли в государственную политику, возглавили целые культурные институции, получили возможность высказываться в СМИ. Но чем дальше, тем больше либеральная риторика в России стала напоминать, как это ни парадоксально, раннюю большевистскую. А именно — единство «партийного» мнения по всем вопросам, нетерпимость к чужим идеям, жесткий поведенческий катехизис. Появился даже специальный термин — «нерукопожатность», так «либеральный обком» отлучал от своих рядов всех, кто имел неосторожность высказаться поперек магистральной линии партии.

Иными словами, тот узкий круг в России, который причисляет себя к интеллигентской среде и был приближен к управлению культурой, и стал коллективным либералом.

Еще задолго до СВО либерал в России обязан был иметь подобный набор мнений и суждений по всем вопросам, транслировать их на всех уровнях, иначе объявлялся нерукопожатным и был отлучен от «тусовки».

Кто такие либералы сейчас

С началом специальной военной операции начали переформатироваться государственные институции. Российская власть крепко взялась за тех, кто одной рукой руководит музеями, театрами и продюсерскими центрами, а другой свергает президента и поддерживает ВСУ во всех начинаниях. Появился закон об иноагентах, были пересмотрены нормативы госполитики в области СМИ.

Раскол в обществе проявился очень явно, вчерашние либеральные лидеры мнений покинули уютные медиа и государственные организации, а в дальнейшем — и вовсе территорию России. Илья Пономарев — яркий тому пример. Начинавший с лозунгов о свободе, прошедший через все ухабы и повороты становления либерального движения в России (нетерпимость к иному мнению, митинги, высокомерные обличения простого народа) и даже членство в Госдуме, он пришел к тому, к чему пришел. К риторике, которая известна в России с XIX века и была присуща всем революционным и террористическим движениям, таким как «Черная сотня» или «Народная воля».

Если цитировать Пономарева, предложение «атаковать скопления людей» — в целом логичное продолжение тезисов, звучавших на протяжении десятилетия, таких как «в России проживает 86% орков» или «электорат Путина — хтонические и необразованные слои».

От социального элитизма, присущего нашим «либералам» (я сознательно ставлю кавычки), до откровенного фашизма — рукой подать. Что и наблюдаем. И еще будем, полагаю, наблюдать, пока есть в стране адепты секты, называющей себя либеральной, но по сути являющейся чем-то противоположным.

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