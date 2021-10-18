Стрельбу в школе под Пермью связали с трагедией в Казани

Устроивший стрельбу в школе Пермского края 12-летний Дмитрий Г., вероятно, копировал поведение казанского стрелка Ильназа Галявиева, который расстрелял в школе педагогов и учеников в мае этого года. Об этом NEWS.ru заявил психиатр Александр Федорович. По его мнению, инциденты с оружием в школах связаны с популяризацией такого поведения среди подростков.

Я думаю, что это смело можно рассматривать как копирование поведения, например, казанского стрелка. В средствах массовой информации ведь очень активно это обсуждается и подробно описывается, и для подростка заимствовать готовую форму всегда легче. <...> Слишком много «богов» у нас за последний год стало появляться с оружием в руках, — рассказал Федорович.

По его словам, подростки используют такие инциденты в качестве возможности обратить на себя внимание, когда все вокруг пишут и говорят о них. Федорович напомнил о случае, когда рядом с территорией школы в Москве подросток стрелял из пейнтбольного ружья.

Можно взять пейнтбольное ружьё, и про тебя уже станут говорить. Здесь заимствование очень активно. Это же подростки, им же надо понтануть, — отметил психиатр.

Ранее в посёлке Сарс Пермского края 12-летний подросток по имени Дмитрий устроил стрельбу в школе. Подросток пришёл в учебное заведение с «Сайгой», которую, по предварительным данным, взял у отца. Школьник выстрелил в потолок, затем директор увела его в свой кабинет и убедила отдать оружие. СМИ удалось восстановить полную хронологию событий.

Сам Дмитрий объяснил свой поступок травлей со стороны одноклассников. Он якобы хотел разобраться с девочкой из своего класса. По свидетельствам очевидцев, во время инцидента мальчик вёл себя неадекватно, говорил, что руководствуется «указаниями Бога».

Массовое убийство в гимназии № 175 в Казани произошло в мае 2021 года. Тогда погибли девять человек — двое учителей и семь учеников, пострадали ещё 24. Стрельбу в учебном заведении открыл Ильназ Галявиев, который объяснил своей поступок ненавистью ко всему миру. Ему грозит пожизненное заключение.