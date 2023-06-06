«Странные характеристики»: военэксперт усомнился в иранском гиперзвуке Военэксперт Дандыкин: характеристики иранского гиперзвука вызывают сомнения, но это сигнал Израилю и США

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Характеристики иранского гиперзвуковой ракеты — дальность полета до 1,4 тысячи километров и скорость до 12-13 Махов — вызывают сомнения, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, презентацией разработки Тегеран послал сигнал Израилю и США.

Странные характеристики — скорость 12-13 Махов. Быстрее нашего «Кинжала», что ли? Дальность тоже серьезная, 1,4 тысячи километров. Вызывает сомнения, при всем уважении к иранской оборонке. Но чудеса бывают. Сейчас гиперзвуковым оружием в полной мере обладают две страны — Россия, причем испытавшая в боевых условиях, и Китай. Но Тегеран явно послал сигнал США и Израилю, — отметил Дандыкин.

Он также исключил вероятность передачи Ираном России подобных гиперзвуковых ракет, так как «у РФ и так на вооружении весь спектр крылатых и баллистических ракет».

А зачем она нам? У нас есть весь спектр ракетных вооружений. Гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Кинжал», «Циркон». Современные средства ПВО и ПРО их сбить не могут. «Посейдон» — ядерная торпеда. В этом плане мы находимся на передовых позициях, — резюмировал Дандыкин.

Ранее информационное агентство Fars сообщило, что Воздушно-космические силы Ирана представили новую гиперзвуковую ракету «Фаттах». По данным портала, боеприпас способен преодолеть любую ПРО и уничтожить установки ЗРК. Журналисты предполагают, что дальность полета «Фаттаха» составляет 1,4 тысячи километров, а скорость достигает 12-13 Махов, или 14-15 тысяч километров в час.

До этого американский сенатор Тед Круз сообщил, что совместно с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций в отношении России и Ирана, что позволит помешать наращиванию сотрудничества между двумя странами. Предложение Круза включает введение санкций в отношении «банков, самолетов и морских судов», используемых Россией и Ираном для поддержки спецоперации на Украине. Также сенатор предлагает заморозить иранские активы на миллиарды долларов и обязать президента США Джо Байдена использовать эти средства для компенсации Украине и выплат «американским жертвам иранской агрессии».