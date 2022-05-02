«Вы тоже под подозрением»: Медведев о внесении Орбана в список «Миротворца»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал внесение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в списки «Миротворца». По его словам, «Украина бесцеремонно садится на шею европейским спонсорам», но Вашингтона пока «побаивается».

Интернет-ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. Там, в частности, размещается информация о людях, которые имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают агрессию против Украины. Орбан же попал в чёрный список как «антиукраинский пропагандист».

Туда [списки сайта «Миротворец», — NEWS.ru] попали такие лидеры, как президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан. Типа не понимают сирые своего счастья, не любят Украину в полную силу. Нате вам, теперь вы наши враги! Страдайте, — заявил Медведев.

Политик выразил мнение, что вскоре «украинские нацисты» будут решать, кто «войдёт в счастливое украинофильское завтра». Медведев предупредил президентов европейских государств о возможном попадании в «списки неугодных начальников» в ближайшем будущем.

Такими темпами скоро прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками и «отделять агнцев от козлищ». Решать, кто не войдёт в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих — берегитесь. Вы тоже под подозрением, — резюмировал он.

О внесении Орбана в списки «Миротворца» стало известно 2 мая. В пояснении на портале указано, что Орбан — единственный из лидеров в ЕС, который отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа.

Ранее Орбан назвал идею введения эмбарго на энергоносители «красной линией». Европейские источники утверждают, что премьер Венгрии «возглавил бунт» в ЕС, поскольку считает данную меру опасной для страны.

В базу «Миротворца» в конце января также попал президент Хорватии Зоран Миланович. Он значится там как «кремлёвский пропагандист». Перед этим хорватский лидер заявил, что в случае конфликта России и Украины Хорватия отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе.