Стоматолог рассказала об опасности отбеливания зубов народным средствами Стоматолог Чертанова предупредила об опасности отбеливания зубов с помощью лимона и перекиси водорода

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Отбеливание зубов в домашних условиях с использованием народных средств в виде лимона, лимонной кислоты, земляники, яблок, перекиси водорода, а также различных паст может быть опасно для здоровья, рассказала «Газете.Ru» стоматолог Диана Чертанова. По ее словам, подобные манипуляции делают эмаль пористой и восприимчивой к пищевым красителям.

По словам медика, в домашних условиях россияне предпринимают попытки лечения зубов как механическим, так и химическим отбеливанием. Так, для механического отбеливания дома чаще всего применяют абразивную отбеливающую зубную пасту, соду или морскую соль.

Да, они действительно помогают снять налет, который образуется на зубах, и зубы могут визуально становиться белее, но при этом вы очень сильно повреждаете эмаль. Так, повышается риск появления чувствительности зубов и развития кариеса, — пояснила Чертанова.

Стоматолог также подчеркнула, что подобные манипуляции опасны для зубной эмали еще и тем, что она становится более пористой, однако в дальнейшем через эти поры будут проникать пищевые красители и окрашивать эмаль. Таким образом, считает специалист, эффект от первоначальной белизны быстро уйдет, а полученные повреждения эмали зубов будут напоминать о себе возможными болевыми ощущениями еще долго.

Чертанова рекомендовала при желании отбелить зубы сразу же обращаться к стоматологам, поскольку только квалифицированный врач может подобрать правильное и бережное отбеливание.

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева ранее сообщила, что зубочистки могут нанести вред полости рта. Медик отметила, что лучше всего в целях очистки полости рта использовать зубную нить, которая, в свою очередь, не несет в себе негативных последствий для зубов.