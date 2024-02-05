Стоматолог рассказал, как правильно пользоваться зубной щеткой Стоматолог Скорубский: зубную щетку нужно менять раз в три месяца

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Зубную щетку желательно менять раз в три месяца, рассказал в беседе с ОТР врач-стоматолог Сергей Скорубский. При этом, по его словам, оптимальным инструментом для чистки зубов является щетка средней жесткости, среднего размера и с прямой щетиной.

Если пациент не курит, ведет здоровый образ жизни, следит за своим питанием, то вполне достаточно небольшой жесткости. Если у пациента есть вредные привычки, он работает на вредном производстве или присутствуют другие факторы, способствующие большому накоплению налета, <...> то лучше взять щетку medium, — объяснил специалист.

Он также отметил, что если новая щетка вызывает кровоточивость десен, то в первую неделю ее применения нужны дополнительные ополаскиватели и гели для десен, а также правильный подбор пасты, желательно с травяными компонентами — ромашка, шалфей, эвкалипт, зверобой помогут справиться с кровоточивостью.

Чистить зубы нужно вертикальными движениями, разделив челюсть на три участка: передний и два боковых, продолжил эксперт. Щетку нужно установить у десны и выметающими движениями к режущему краю зуба очищать внешнюю и внутреннюю поверхности, а жевательную поверхность очищать горизонтальными движениями.

Количества зубной пасты достаточно с горошину, посоветовал эксперт. При кровоточивости и воспалении десен он посоветовал выдавливать на щетку такое же количество противовоспалительного геля.

Ранее стоматолог-терапевт Юлия Новикова рассказала, что обострение зубной боли в зимний период зачастую связано со снижением иммунитета. По словам врача, зубы начинают интенсивно болеть на фоне развития других заболеваний.