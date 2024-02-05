Стоматолог объяснила, почему зубная боль обостряется зимой Стоматолог Новикова: зубная боль обостряется зимой из-за низкого иммунитета

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Обострение зубной боли в зимний период зачастую связано со снижением иммунитета, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт Юлия Новикова. По ее словам, зубы начинают интенсивно болеть на фоне развития других заболеваний.

Обострение зубной боли зимой связано со снижением температуры и ростом числа общих заболеваний. Это приводит к снижению иммунитета, что создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. В результате хронические процессы переходят в стадию обострения, — пояснила специалист.

Наиболее распространенным врач назвала обострение хронической формы периодонтита в осенне-зимний период. Жалобы в этом случае варьируются от чувствительности при накусывании на причинный зуб до тяжелых форм гнойной инфекции.

Чтобы избежать подобных последствий, эксперт посоветовала регулярно проходить осмотры у стоматолога, в том числе с рентгенографией, так как даже самый опытный врач не всегда может распознать патологические процессы в костной ткани пациента без дополнительных методов исследования.

Ранее врач Екатерина Демьяновская предупредила, что дыхание через рот на сильном морозе несет реальную угрозу зубам. По словам стоматолога, при таком способе дыхания холодный воздух не успевает согреться в ротовой полости и разрушает зубную эмаль.