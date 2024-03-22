Стоматолог раскрыла, когда лучше всего чистить зубы Стоматолог Автандилян: чистить зубы следует за 30 минут до утреннего приема пищи

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Лучше всего чистить зубы за 30 минут до утреннего приема пищи, посоветовала врач-стоматолог Луиза Автандилян. В беседе с Lenta.ru специалист подчеркнула, что за этот период компоненты пасты успеют оказать лечебно-профилактическое воздействие на эмаль и помогут подготовить полость рта к приему пищи. Рекомендуется отдать предпочтение натуральным пастам с нейтральным вкусом.

Как уточнила стоматолог, тем, кто предпочитает чистить зубы после завтрака, перед едой следует прополоскать рот чистой водой. Это поможет устранить неприятный запах. После утреннего приема пищи нужно подождать 30-60 минут. Только после этого стоит чистить зубы, чтобы избежать повреждений эмали.

Есть еще одно важное правило в утренней гигиене полости рта: не чистить зубы перед приемом агрессивной пищи, содержащей много сахара и кислот, а также сразу после него. Сладости, цитрусовые, маринованные овощи, газированные напитки, фреши и соки повышают уровень кислотности во рту и размягчают зубную эмаль, — заключила Автандилян.

Врач-стоматолог Алексей Сошников ранее рассказал, что кариес является инфекционным заболеванием и может передаваться через поцелуи. По его словам, бактерии могут проявить себя при наличии зубного налета и участков, которые не подвергаются чистке.