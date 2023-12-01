Стоматолог перечислила способы облегчить дискомфорт от зубов мудрости Стоматолог Сумцова: холодный компресс уменьшит боль при росте зубов мудрости

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Дискомфорт, возникающий при росте зубов мудрости, можно облегчить в том числе с помощью холодного компресса, рассказала в беседе с aif.ru врач-стоматолог Татьяна Сумцова. Она напомнила, что появление задних зубов — это естественный процесс, который может быть сопряжен с болевыми ощущениями.

Стоматолог посоветовала в случае сильной боли незамедлительно обратиться к специалисту, который оценит ситуацию и при необходимости назначит соответствующую терапию. Если врач предложил подождать, пока зуб вырастет, но боль не стихает, помочь справиться с ней может прикладывание холодного компресса на болезненную зону.

Кроме того, по словам эксперта, допустимо применение обезболивающих гелей или лекарственных препаратов, но принимать их необходимо только по рекомендации врача. Попытки самостоятельно уменьшить болевые ощущения в месте роста зубов мудрости при помощи сильнодействующих лекарств может нанести вред здоровью, предупредила Сумцова. Она посоветовала не заниматься самолечением и не действовать по советам друзей и знакомых.

Внимательное отношение к симптомам и своевременное обращение к стоматологу помогут облегчить этот период и избежать серьезных осложнений, резюмировала медик.

Ранее врач-стоматолог Николай Ожерельев назвал регулярную чистку зубов фторсодержащими пастами наиболее эффективным методом борьбы с кариесом на начальном этапе. Эксперт отметил, что определить развитие кариеса можно по белым или коричневым пятнам, которые появляются на эмали.