Стоматолог объяснил, как самостоятельно справиться с кариесом Стоматолог Ожерельев: при начальном кариесе нужно регулярно чистить зубы

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Чтобы самостоятельно справиться с кариесом на начальном этапе, нужно регулярно чистить зубы фторсодержащими пастами, посоветовал врач-стоматолог Николай Ожерельев. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что определить развитие кариеса можно по эмали: на ней появляются белые или коричневые пятна.

При начальном кариесе на поверхности зубной эмали появляются белые или коричневые пятна — это признаки деминерализации эмали. На этой стадии кариеса можно остановить его развитие и восстановить эмаль с помощью регулярной чистки зубов, — пояснил врач.

Укрепить эмаль зубов помогут реминерализирующие гели. Их лучше всего использовать с индивидуально изготовленными капами, подчеркнул специалист. Кроме того, следует включить в рацион продукты, богатые кальцием. Стоматолог напомнил, что при этом нужно помнить о достаточном потреблении белка и витамина D, чтобы кальций лучше усваивался.

Между приемами пищи Ожерельев рекомендует полоскать рот или использовать специальные очищающие пенки, которые содержат компоненты, растворяющие мягкий зубной налет. Также важно контролировать, чтобы еда не оставалась между зубами.

Стоматолог Луиза Автандилян ранее рассказала, что зимой зубы могут болеть из-за нехватки кальция и витамина D. По ее словам, на фоне дефицита питательных и минеральных компонентов эмаль становится уязвимой перед бактериями, из-за чего может возникнуть кариес.