Стоматолог назвала содержащиеся в зубной пасте ядовитые вещества Стоматолог Зубарева: в состав некоторых зубных паст входит пестицид триклозан

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В состав некоторых зубных паст входят такие вредные для гигиены полости рта вещества, как хлоргексидин, метронидазол, а также триклозан, который является ядовитым пестицидом, предупредила доктор превентивной и антивозрастной медицины, основатель собственной клиники Наталья Зубарева. В беседе с «Газетой.Ru» она добавила, что смертельно опасным ингредиентом является флюорид, который добывают из отходов производства.

Если в составе есть триклозан, то от пасты стоит отказаться сразу. Этот компонент изначально был пестицидом, а теперь производители предлагают ежедневно употреблять его с пастой. Кроме своего прямого антибактериального действия, он образует канцерогены, — заявила врач.

Зубарева подчеркнула, что детям нельзя покупать зубную пасту, в составе которой есть ядовитый флюорид. По ее словам, один тюбик может стать смертельной дозой для ребенка.

Кроме того, стоматолог посоветовала отказаться от паст, в которых есть ПАВ, SLS, парабены, пропиленгликоль, подсластители и красители. По сравнению с перечисленными выше ингредиентами они не страшны для жизни, однако из-за их наличия страдает качество очищения зубов, отметила специалист.

Главный врач Владимир Лосев ранее рассказал, что для того чтобы выбрать безопасную отбеливающую зубную пасту, нужно обращать внимание на её индекс абразивности. От него зависит, насколько часто можно пользоваться пастой, объяснил специалист.