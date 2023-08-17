Стоматолог назвала портящие здоровье зубов продукты Стоматолог Балакирева заявила, что сахар, чай и кофе портят зубную эмаль

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Сахар, сахаросодержащие продукты, сладкие напитки, чай и кофе портят эмаль и негативно влияют на здоровье зубов, рассказала NEWS.ru стоматолог Мария Балакирева. По ее словам, углеводы хорошо прилипают к стенке эмали и тяжело отмываются.

Большое влияние оказывают углеводы: сахар и сахаросодержащие продукты. Углеводы хорошо прилипают к стенке эмали. За счет слюны они тяжело омываются, поэтому после приема пищи приходится хотя бы прополоскать рот, а лучше почистить зубы. Сладкие напитки, чай, кофе очень хорошо наседают на эмаль в виде тонкого налета, что приводит к потемнению цвета, — сказала Балакирева.

Как отметила врач, что бы человек ни ел, нужно обязательно чистить зубы и ухаживать за полостью рта. Балакирева посоветовала раз в полгода посещать стоматолога, делать профгигиену, проводить осмотр, делать ультразвуковую очистку и снимать зубные камни.

Ранее стоматолог-ортопед Евгения Бойцова рассказала, что некоторые сезонные фрукты и ягоды содержат опасность для эмали, десен и в целом здоровья зубов. По ее словам, в кислых фруктах содержится много лимонной кислоты. Кроме того, такие соки повышают уровень кислотности в ЖКТ, поэтому их не рекомендуется употреблять на голодный желудок, а после их употребления следует инактивировать кислоту с помощью куска сыра или стакана воды.