Стоматолог назвала главные причины развития кариеса Стоматолог Патлатая: главными причинами кариеса являются инфекции в полости рта и нарушение слюноотделения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кариес — разрушающую твердые ткани зуба патологию — провоцирует, главным образом, инфекция в полости рта, рассказала NEWS.ru хирург-стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, это связано с пренебрежением гигиеной, а также нарушением слюноотделения на фоне проблем с ЖКТ и хронических заболеваний — чем слюна обильнее, тем лучше она смывает микроорганизмы с зубов.

Кариес, разрушающий твердые ткани зуба, главным образом провоцируется инфекцией в полости рта. В первую очередь недуг развивается из-за плохой гигиены полости рта. Доказано: люди, которые регулярно пользуются щёткой, пастой и другими средствами ухода, имеют меньше проблем с зубами. Есть наследственный, генетический фактор развития кариеса, но, как правило, это небольшой процент, — добавила эксперт.

Медик отметила, что у части людей есть дефекты прикуса, а когда зубы неправильно расположены, они мешают качественному очищению, и тогда скапливается зубной налет.

На появление кариеса может влиять вредное производство — например, если человек работает на предприятии, где есть контакт с фтором, — подытожила Патлатая.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова предупредила, что проблемы с зубами могут вызывать различные болезни. Она пояснила, что кариес и воспалительные заболевания десен повышают риск развития гайморита. Кроме того, из-за проблем с зубами могут возникнуть боль в ушах и головокружение.

Мартынова уточнила, что стрептококки, бактерии, которые вызывают кариес, повышают риск развития ангины и отита. При попадании в кровеносные сосуды они провоцируют воспаления внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек и ревматизм.