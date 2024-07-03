Стоимость любимого деликатеса россиян подскочила до 10 тысяч за килограмм Эксперт Савельев: цены на красную икру достигли исторического максимума

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К началу июля стоимость красной икры в России достигла исторического максимума, рассказал «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, во Владивостоке стоимость 1 кг икры чавычи свежего посола доходит до 10 тысяч рублей, на Камчатке — до девяти тысяч. Цена самой массовой среди лососевых — горбуши — поднялась до 7,5 тысяч рублей за 1 кг. Для сравнения, средняя стоимость 1 кг красной икры в конце лососевой путины ранее составляла шесть тысяч рублей.

При этом, по словам эксперта, нет никаких объективных причин для такого роста: в 2023 году вылов лосося в России составил 609 тысяч тонн, что стало вторым после рекордного 2018 года показателем. В настоящее время в большинстве случаев торговые сети продают прошлогоднюю икру, но выдают ее за свежую.

Так что причина банальна — алчность трейдеров. Можно привести массу примеров того, как на банках с икрой, хранившейся в замороженном виде несколько лет, ставится не дата вылова, а дата расфасовки. И проверить это практически невозможно, — подчеркнул Савельев.

Ранее генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр Алексей Плугов заявил, что цены на помидоры и огурцы к сентябрю снизятся еще примерно на 30%. Эксперт напомнил, что стоимость огурцов снижается на протяжении двух последних месяцев. Однако в ближайшее время они станут еще доступнее для покупателей.