Стилист рассказал, как отличить поддельную вещь от оригинала Стилист Лисовец: поддельная вещь всегда дешевле и отличается по цвету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отличить поддельную одежду от оригинальной можно, обратив внимание на ее цену, ее стоимость будет гораздо ниже, чем должна, рассказал Lenta.ru стилист Владислав Лисовец. Также подделка будет отличаться от брендовой вещи оттенком, качеством и по мелкому оформлению: написанию принтов, расположению швов, шрифтами, внешним видом бирок и упаковкой.

Если вещь стоит дешевле оригинала процентов на 30-40, это подделка. У нас есть социальные сети, есть интернет и мы можем зайти и посмотреть сколько это стоит в мире, в Европе. Если вы понимаете, что везде оно стоит $200, а здесь 50, то покупая вещь вы должны прямо сразу себе сказать, что вы покупаете подделку, потому что сказок не бывает, — пояснил стилист.

Специалист подчеркнул, что носить поддельные вещи стоит только тем, кто может позволить купить себе оригинал. По его словам, если человек ни финансово, ни морально не готов купить подлинный бренд, его всегда выдаст взгляд, который сразу кричит, что все это не по-настоящему.

Стилист Владислав Лисовец ранее сказал, что главной ошибкой россиян в выборе осенней одежды является подбор вещей по цвету и тканям. Он также отметил, что не стоит оголяться в угоду моде, так как многие образы были созданы не для русской погоды.