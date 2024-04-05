Стилист раскрыла секреты модных образов на весну Стилист Скорокосова: в весенний гардероб нужно добавить ярких красок

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Весной надо обновить гардероб и добавить туда ярких красок, а также обратить внимание на струящиеся платья, практичные тренчи и одежду из денима, рассказала «ФедералПресс» эксперт в области стиля и моды, стилист Ольга Скорокосова. По ее словам, тренды весны подойдут как любительницам женственных платьев, так и тем, кто отдает предпочтение практичной одежде.

Весна — время обновить свой гардероб и добавить в него стиля и ярких красок. Модные тренды этой весны подойдут как любительницам женственных платьев, так и тем, кто предпочитает удобную и практичную одежду, — отметила стилист.

Одним из трендов весны будут легкие платья пастельных цветов или из ажурного кружева, уточнила модный эксперт. Помимо этого, актуальной будет практичная одежда: тренчи, брюки карго, куртки и джинсы из денима.

Для городских образов стоит выбирать женственные наряды, дополненные легким пальто или тренчем, порекомендовала Скорокосова. Для офисных — приталенные жакеты с прямыми брюками, а для поездок за город — джинсы свободного кроя или карго.

Ранее стилист Надя Иванова назвала топ стрижек на весну. По ее словам, боб, каре и пикси относятся к числу самых стильных стрижек весеннего сезона.