Стилист назвала топ стрижек на весну Стилист Надя Иванова отнесла боб и каре к числу самых стильных стрижек весны

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Стилист и тренд-аналитик Надя Иванова перечислила самые стильные стрижки сезона весна-2024. В ходе разговора с Teleprogramma.pro она подчеркнула, что мода сегодня крайне разнообразна. Стилист отнесла боб, каре и пикси к числу самых стильных стрижек весны.

По словам специалиста, девушкам с длинными волосами по-прежнему стоит отдавать предпочтение многослойным прическам в стиле 1970-х годов. Самым модным вариантом челки остается ее стрижка в виде «шторки». При этом она может быть любой длины, однако удлиненная челка будет придавать прическе больше воздушности.

Обладательницам волос средней длины стоит избегать многослойности и выбирать ровный срез. Это может быть как каре, так и боб. Кроме того, в моду входит эффект влажных волос. Также в этом сезоне можно смело экспериментировать с любыми проборами.

Женщинам с короткими волосами имеет смысл обратить внимание на стрижку пикси в стиле 1960–1970-х годов. Не теряют своей популярности и кудри, особенно природная волна. Именно кудрявые волосы Иванова назвала последним писком моды.

Ранее актриса Эмма Стоун возглавила список самых стильных знаменитостей этого года. Эксперты отметили, что ее коллега Марго Робби также выделяется оригинальностью в выборе нарядов и аксессуаров, «создавая образы, вдохновленные золотым Голливудом».