Актриса Эмма Стоун возглавила список самых стильных знаменитостей этого года, передает издание New York Post. Эксперты отметили, что ее коллега Марго Робби также выделяется оригинальностью в выборе нарядов и аксессуаров, «создавая образы, вдохновленные золотым Голливудом».
Стоун стала лауреатом «Оскара» за лучшую женскую роль в киноленте «Бедные-несчастные», которую снял режиссер Йоргос Лантимос. Лента сделана в жанре черной комедии, сюжет строится вокруг хирурга, который оживил тело утопленницы.
Ранее у Стоун порвалось платье во время 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Девушка все равно поднялась на сцену за статуэткой и заявила, что в ее конфузе виноват актер Райан Гослинг, который до этого исполнил хит «Я просто Кен» из «Барби». Актриса также призналась, что опасалась чего-то подобного, когда волновалась в ночь перед мероприятием.
Другая звезда Голливуда — американский актер и рестлер Джон Сина, завоевавший наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории WWE, — вышел голым на сцену Dolby Theatre, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший дизайн костюмов». Сина прикрыл обнаженное тело только табличкой с названием номинации.