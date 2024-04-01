Названа самая стильная знаменитость 2024 года New York Post назвал Эмму Стоун самой стильной знаменитостью 2024 года

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Эмма Стоун

Актриса Эмма Стоун возглавила список самых стильных знаменитостей этого года, передает издание New York Post. Эксперты отметили, что ее коллега Марго Робби также выделяется оригинальностью в выборе нарядов и аксессуаров, «создавая образы, вдохновленные золотым Голливудом».

Стоун стала лауреатом «Оскара» за лучшую женскую роль в киноленте «Бедные-несчастные», которую снял режиссер Йоргос Лантимос. Лента сделана в жанре черной комедии, сюжет строится вокруг хирурга, который оживил тело утопленницы.

Ранее у Стоун порвалось платье во время 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Девушка все равно поднялась на сцену за статуэткой и заявила, что в ее конфузе виноват актер Райан Гослинг, который до этого исполнил хит «Я просто Кен» из «Барби». Актриса также призналась, что опасалась чего-то подобного, когда волновалась в ночь перед мероприятием.

Другая звезда Голливуда — американский актер и рестлер Джон Сина, завоевавший наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории WWE, — вышел голым на сцену Dolby Theatre, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший дизайн костюмов». Сина прикрыл обнаженное тело только табличкой с названием номинации.