Стилист прокомментировала миф о связи частых стрижек с ростом волос Стилист Левина: частая стрижка не изменит скорость роста волос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть мифы, что частая стрижка приведет к быстрому росту волос, а детей надо стричь наголо, чтобы волосы были хорошего качества, но это не так, рассказала «Москве 24» парикмахер, стилист Лилия Левина. По ее словам, связи между частотой стрижки и скоростью роста волос никакой нет.

Приходить в салон каждый месяц можно по рекомендациям мастера, если стрижка нуждается в обновлении, объяснила специалист. Либо регулярная стрижка требуется, когда это единственный способ восстановить волосы. Еще один миф утверждает, что детей надо стричь наголо для того, чтобы потом у них были волосы хорошего качества.

Очень часто и мальчиков, и девочек в год стригут налысо. Якобы если этого не сделать, то в будущем волосы у них будут плохого качества. Это, конечно, неправда, — отметила Левина.

Ранее стилист Надя Иванова перечислила самые стильные стрижки сезона весна-2024. Она подчеркнула, что мода сегодня крайне разнообразна. Стилист отнесла боб, каре и пикси к числу самых стильных стрижек весны.

Другой стилист, Анна Скороходова, рассказала, что женщинам старше 50 лет не стоит при окрашивании волос использовать ярко-рыжий, желтый блонд, черный, неестественные цвета. По ее словам, такие оттенки могут старить, выглядят странно и подчеркивают морщинки и покраснения.