Стилист перечислила актуальные на лето виды украшений Стилист Краснова: украшения в виде бантов будут актуальными летом 2024 года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украшения в виде бантов будут актуальными летом 2024 года, заявила в беседе с «Москвой 24» стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова. Она добавила, что в образе можно применять различные виды изделий.

В этом летнем сезоне особое внимание рекомендую обратить на украшения в виде бантов, которые добавляют образу игривости и кокетства. Изящные бантики в ожерелье или сережках прекрасно дополнят женственный образ. А в брутальном варианте имиджа они создадут удачный контраст, – уточнила имиджмейкер.

По словам Красновой, в моде остаются минималистичные украшения. Они подходят для тех, кто ценит элегантные образы. При этом, актуальными будут изделия с этническими мотивами и виде змей, жуков, а также абстракций. Стилист также порекомендовала не бояться экспериментировать при составлении образа и носить многослойные изделия, например, нити жемчуга.

Известный стилист Влад Лисовец ранее назвал обнаженное тело главным трендом лета. Однако любящим моду людям стоит помнить о соблюдении приличий, добавил он.