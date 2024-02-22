Стилист дала советы по выбору трендовых оправ на весну Стилист Скороходова: весной в тренде будут очки-авиаторы

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Весной — летом 2024 года в тренде будут очки-авиаторы, рассказала стилист Анна Скороходова. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что стоит обратить внимание на тонкие и невесомые оправы. Такие очки подойдут как к офисным образам, так и к романтичным.

Рекомендую присмотреться к авиаторам. Но не простым, а прозрачным, в тонкой, невесомой оправе. Я считаю, что это безусловный тренд 2024 года. Сами по себе они достаточно громоздкие. Но именно за счет невесомой, фактически прозрачной оправы не дадут лишнего объема лицу, — пояснила стилист.

В моду входит женственность, поэтому лучше отказаться от массивных оправ с широкими рамами. Даже оверсайз-очки следует выбирать без излишней массивности и декоративных элементов. Скороходова посоветовала оправы в тонкой раме, но с объемными стеклами. Также в тренде будут очки с бесцветной оправой. При этом линзы могут быть как прозрачными, так и цветными. Кроме того, остается популярной черепаховая оправа. Тем, кто не готов к явным экспериментам, стилист порекомендовала выбрать анималистическую расцветку.

Геометрия сегодня в тренде в любом аксессуаре и наряде. Квадратные очки, прямоугольные варианты — все они на пике популярности, — добавила Скороходова.

Стилист Александр Рогов ранее сообщил, что весной и летом будет актуальна состаренная одежда с дырами. Он подчеркнул, что речь идет о нарядах с намеренно созданным визуальным эффектом испорченного изделия.