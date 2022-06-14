«Ставили цель искоренить православие»: РПЦ о высказывании мэра Кушвы Представитель РПЦ назвал странным сравнение восстановления храмов и памятников коммунистам

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Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с NEWS.ru назвал странным сравнение восстановления храмов и памятников коммунистическим деятелям, которые боролись с верой. Таким образом он прокомментировал заявление мэр города Кушвы Свердловской области Михаила Слепухина. На открытии восстановленного памятника Ленину, которое состоялось 11 июня, Слепухин назвал восстановление церквей и памятников Ленину признаком здравого смысла и оздоровления общества.

Я считаю, что сравнение процесса восстановления храмов, являющееся восстановлением исторической справедливости и духовного наследия нашего народа, не может сравниваться с разного рода инициативами о восстановлении памятников коммунистическим деятелям, которые боролись с верой, уничтожали верующих, сносили церкви и ставили перед собой цель искоренить православие как таковое, — заявил Кипшидзе.

Ранее стало известно, что 51% жителей столицы высказались за возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 25% респондентов целиком положительно оценили эту инициативу, ещё 26% сказали, что относятся к ней «скорее положительно». Категорически против выступили 11%, 15% отнеслись к идее «скорее отрицательно».

Среди тех, кто поддержал восстановление монумента, 49% объяснили своё мнение необходимостью сохранить историю, 18% — тем, что он «всегда там был» и необходимостью справедливости, ещё 23% симпатизируют лично Дзержинскому. 44% противников установки называют Дзержинского палачом и убийцей, 15% совсем не хотят видеть памятников на Лубянке, 11% опасаются лишних трат из городского бюджета, а 10% хотят видеть на площади другой памятник, клумбы или фонтан.